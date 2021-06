“No estoy de acuerdo, todos saben mi mentalidad, una selección de un país debe de ser para gente que nació ahí. Sigo pensando que el entrenador del Tri debe ser mexicano”, declaró el ex timonel de Tigres en entrevista con Espn.

Ricardo Tuca Ferretti, técnico de los Bravos de Juárez y quien rechazó dirigir a la selección nacional, dijo no estar de acuerdo con que un foráneo ocupe el banquillo del representativo tricolor, pues a su consideración, dicho cargo tendría que ser exclusivo para los mexicanos.

No me ofrecieron un año, eran cuatro, lo rechacé porque siempre defiendo lo que acabo de decir. La situación de técnico extranjero en una selección de otro país habla de la inestabilidad de los entrenadores de ese lugar. No hay en México entrenadores que tengan una regularidad. En siete u ocho jornadas ya hay algunos despedidos , expresó.

En contraste, el mexicano Javier Vasco Aguirre, técnico de Rayados de Monterrey, defendió la convocatoria de su pupilo Funes Mori al Tri.