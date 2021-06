De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de junio de 2021, p. a11

En la víspera del partido amistoso contra Panamá, el seleccionador Gerardo Tata Martino remarcó que será él quien dirija hoy al plantel olímpico que irá a Tokio, y de paso bajó el listón a las expectativas en tierras niponas, al apuntar que son equipos de todo el mundo y el grupo de México es duro , aunque está en condiciones de competir .

No obstante, puntualizó: No tienen la responsabilidad de llegar hasta lo último como pasa con la Mayor en la Copa Oro o eliminatoria . Además, comentó que será en las próximas horas cuando se defina la posible baja por lesión del capitán Andrés Guardado, y defendió la presencia del argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori, pues elevó la competencia en el grupo .

Esta noche en el banquillo del Nissan Stadium de Nashville, Martino tendrá de auxiliar al técnico de la Sub-23, Jaime Lozano, y enfatizó en que conoce a todos los jugadores.

Hemos trabajado en conjunto los recientes 10 días y 60 por ciento de ellos, hasta hace una semana, estuvieron conmigo, no son jugadores que desconozco. He tenido contacto con varios porque han participado en la Liga de Naciones, amistosos y Copa Oro. Son pocos los que no han estado bajo mis órdenes , explicó.