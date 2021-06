▲ Flores que flotan por encima de las personas y cuando éstas se mueven vuelven a descender es la experiencia que se ofrece al visitante a la instalación cinética interactiva Floating Flower Garden: Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One, que se exhibe en el Jardín de los planetas, en el distrito de Toyosu, Tokio, Japón, donde se puede deambular libremente por el espacio tridimensional de la masa floral y sumergirse en la obra de arte para ser parte de la misma, no como si se estuviera inmerso en un jardín zen, sino siendo parte de éste, así como en los jardines usados por los sacerdotes budistas durante su preparación para volverse uno con la naturaleza. Foto Afp