Considerado como uno de los padrinos del programa Chamuco Tv, el reconocido dibujante Helioflores, un joven talento , conversó sobre sus experiencias en torno a la censura y la labor del caricaturista político, entre otras cuestiones.

Helioflores explicó que la censura no la aplican los periódicos, sino es la presión de funcionarios de cuarto o quinto nivel, para sentirse importantes .

Hace tiempo, recordó Helioflores, me invitó a desayunar un funcionario de comunicación social de Salinas de Gortari, y me llamó la atención por lo absurdo de su petición. Yo pensé que quería platicar sobre su jefe, pero su preocupación, me decía, era que no le pintara las orejas grandes a su jefe. Además de absurdo, me dio mucha risa .

El homenaje que rinde Canal 22 a Antonio Helguera se efectúa desde el lunes y hasta el 3 de julio, con retransmisiones a las 17:30 horas. El viernes 2 de julio será a las 18 horas y el domingo 4 de julio a las 20:30 horas.