Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de junio de 2021, p. 4

La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, confirmó que la dependencia a su cargo realizará varios homenajes al fallecido caricaturista político de La Jornada, Antonio Helguera, en el Centro Cultural Los Pinos.

El primero será una exposición con la reproducción en formato grande de sus cartones para ser colocados en los jardines del lugar. La fecha de inauguración se dará a conocer con posterioridad.

En rueda de prensa, la funcionaria contó que el viernes 25 de junio, cuando el flautista Horacio Franco ofrecía un concierto en la casa Miguel Alemán de la ex residencia presidencial para celebrar el orgullo por la diversidad sexual en México, los cimbró la noticia del fallecimiento del monero y se le dedicó el recital a Toño como un homenaje espontáneo.

Frausto agregó que “somos muchos los compañeros de causa de Helguera, la cual sigue viva. Los reconocimientos al dibujante serán en Los Pinos, pues una de las líneas de programación de ese espacio es la cultura política, pues ahí se gestaron decisiones como la del 68 y ahí es donde se tiene que generar una nueva historia desde el camino de la libertad, la democracia, la inclusión que es el arte.