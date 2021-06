S

egún la casa financiera Credit Suisse (CS) –un activo gestor mayor de la inversión internacional–, el 1% de los 5 mil 300 millones de adultos del mundo poseen 45 por ciento de la riqueza global del planeta. El otro 99 por ciento posee el resto y hay 3 mil millones de personas que tienen escasa o ninguna riqueza. CS señala: Durante la pandemia, los recortes de emergencia de las tasas de interés y las medidas de estímulo del gobierno a menudo han beneficiado a quienes menos necesitaban el apoyo público, lo que ayudó a que sus activos crecieran en valor a pesar de la recesión económica .

“Desde cualquier punto de vista –afirma CS– la desigualdad de riqueza es alta en todos los países y excepcionalmente alta en algunos. Por lo general y de manera aproximada, los índices típicos serían 35 por ciento para la participación del 1% superior y 65 por ciento para la participación del 10 por ciento superior”. Los altísimos coeficientes de Gini para medir la desigualdad de riqueza son: 89 por ciento para Brasil, 87 para Rusia, 85 para Estados Unidos, 82.3 para India, 77.9 para Alemania, 71.7 para Reino Unido, 70.4 para China, 70 para Francia, 64.4 para Japón. Pero, en Brasil e India, los niveles de miseria son mucho más profundos que en los otros países señalados, y son aún más profundos en países de menor ingreso, aunque su Gini sea un coeficiente inferior a los indicados.

Los 20 países donde los superricos vieron mayormente aumentada su riqueza durante 2020, año de la pandemia, están encabezados por Rusia, Suecia, India y Estados Unidos, en ese orden, y termina con Polonia. México ocupa el lugar número 11 de esa lista del horror. Los datos muestran una tendencia permanente al aumento de la desigualdad en todo el siglo XXI, para todos los países. (Datos de SC tomados de Michel Roberts, https://www.sinpermiso.info/textos.)

Si un sistema de gobierno no sirve para procurar justicia social real –abatiendo, no incrementado, la desigualdad–, ese sistema no sirve. Un gobierno inservible, en ese sentido, dirige todos los países; rige en los países autoritarios , y lo hace de peor manera en los que gozan de la democracia representativa .