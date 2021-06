El pasado 26 de junio, una día después del fallecimiento del monero, ese cartón y otros del mismo autor sobre este tema, circularon profusamente en Internet con mensajes como: Los maestros no olvidamos y no te olvidamos, Antonio Helguera o ¡La CNTE rinde homenaje al gran maes­tro Helguera! ¡Te vamos a extrañar maestro!

entado detrás en lo que bien puede ser el escritorio de José Vasconcelos en la SEP, con una macana policial al lado del pupitre, el secretario de Educación Aurelio Nuño esboza una sonrisa malévola, mientras dice: “Lo bueno de no construir escuelas y sí penales, es que hay dónde meter a los maestros…” Y añade: que protestan por sus condiciones laborales . En el margen inferior derecho del cartón aparece la firma de su autor: Helguera.

Casi desde sus inicios como monero en la década de 1980, su trabajo fue una caja resonancia de inquietudes políticas y éticas surgidas desde el campo de la izquierda, que anticipaban un nuevo sentido común. Fue parte de un grupo más amplio de caricaturistas, que tenían en Carlos Monsiváis (y en La Jornada) y en sus combates político-culturales, una poderosa referencia. La ironía y sarcasmo de la obra de Helguera fue ejemplo de lo que el sabio de la Portales calificó como el gran desahogadero de la sociedad . O, dicho de otra forma, en el espejo en el que se reconoció la enorme indignación moral existente en una parte de la sociedad mexicana.

Heredero de una tradición de caricatura política que nace con publicaciones como La Orquesta, El Impolítico, El Ahuizote y El Hijo del Ahuizote, emparentado con la tradición gráfica de Rogelio Naranjo, Antonio creó un estilo personal de dibujar, en el que, sin exagerar los rasgos de los personajes a los que retrataba, con finos trazos y una ácida ironía, desnudaba a golpes de fajador los abusos del poder.

La combinación de sus cartones políticos en La Jornada, sus ilustraciones en El Chamuco y Proceso, sus libros, su exitoso programa de televisión junto a otros moneros y sus mensajes en Twitter, lo llevaron a volverse un influyente líder de opinión. En una época en que el progresivo avance de lo políticamente correcto ha quitado espacios de expresión al humor, el choque visual provocado por sus viñetas, trasladado al terreno del teatro político hablado o escrito, se convirtió en un incansable generador de polémicas y encontronazos. Lejos de alejarle seguidores, su estilo fajador en el debate público le ganó una gran ascendencia. Se podía estar o no de acuerdo con él, pero su autoridad era innegable. No en balde, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo mencionó como uno de los 10 intelectuales que más consistentemente han defendido el proyecto de la 4T.

La relación de Helguera con su público fue profundamente pasional. En ocasiones, era muy similar a la establecida entre un ministro de culto carismático y su feligresía, o entre un pop star y sus fans. De manera que sus opiniones, gráficas o habladas, generaban inmediatamente airadas reacciones tanto de adhesión como de rechazo.

Su apoyo explícito y sin ambigüedades al proyecto de la 4T levantó tormentas. Sus críticos le cuestionaron su acercamiento al poder. Como buen fajador, él reconoció que no tenía reparo en decir que era simpatizante del gobierno de AMLO. ¿Por qué voy a criticar a un gobierno con el que estoy de acuerdo? Cuando hay cagadas, lo critico. No me voy a poner a lo pendejo a criticar a un gobierno que esperé toda mi vida.

Twitter: @lhan55