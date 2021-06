Para esta época sui generis, este nuevo espacio debe responder a las inquietudes y preocupaciones del mundo contemporáneo que es, para decirlo rápido, un mundo en emergencia. El museo debe contribuir a ofrecer conocimientos y vivencias (ambas con el mismo peso) que ayuden a comprender la situación especial que se vive hoy, y que le permita adquirir al individuo conciencia, tomar decisiones, hacer compromisos y cambiar actitudes. Estamos en un fin de época , entrando a la parte terminal de la civilización industrial, tecnocrática, capitalista, patriarcal y antinaturaleza, en la que las contradicciones sociales y ecológicas se agudizan y en la que la norma son cada vez más los escenarios sorpresivos, inesperados e impredecibles. Ofrecer conocimientos para ubicarse en una época que es única en la historia , resulta obligado. La crisis actual es un proceso que es político, social y cultural, pero también ecológico. También la deshumanización se acentúa, pues el paraíso industrial es un infierno de mecanismos, máquinas, aparatos, que el ciudadano no alcanza a comprender y menos a controlar. A diferencia de otros fines de época del pasado, esta vez no sólo está en juego un modelo de civilización, también está en peligro el entorno planetario, el ecosistema global, incluyendo a la especie humana y al resto de los seres vivos.

Estos museos clínicas deben también ser radicales; ir a las raíces de la crisis no disfrazarla o edulcorarla y eso significa adoptar una mirada sin anestesia , que haya superado la propaganda política y la publicidad mercantil que bombardea a los ciudadanos minuto a minuto. Si el mundo está en crisis es por la acción de una minoría rapaz de depredadores y parásitos: las 300 corporaciones y bancos y los 100 hombres (no mujeres) más ricos del mundo. Este es hoy el mayor acto inmoral de la historia, el mismo que políticos, empresarios, diplomáticos, medios de comunicación y religiones olvidan, soslayan o niegan. El mundo no saldrá de su crisis hasta que no desaparezca el último de los magnates, individualistas y soberbios.