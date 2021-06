D

e manera recurrente se levantan voces para suprimir los diputados plurinominales. Es comprensible: los legisladores en general y los plurinominales en particular cargan con buena parte de desprestigio de la clase política del antiguo régimen. Sin duda hay que reformar la manera y probablemente el número de los llamados pluris, pero suprimir toda forma de representación proporcional sería un retroceso y un absurdo.

Hagamos historia. En 1963, Pablo González Casanova, en La democracia en México, hizo cuentas elementales: desde 1929 hasta el año en que publicó el libro, el partido en el poder ganó todos los gobernadores y los senadores. Entronizó a seis presidentes, casi 200 gobernadores y 282 senadores. Los datos duros mostraban la inexistencia del sistema de partidos. Tampoco había equilibrio de poderes, sino una marcada asimetría favorable al Ejecutivo. A primera vista, pareciera que el Legislativo sólo tenía la función simbólica: sancionar los actos del Ejecutivo. El Poder Judicial en la práctica seguía las líneas del Ejecutivo y le daba estabilidad.

Tampoco existía el contrapeso del federalismo. Los gobernadores podían ser depuestos con relativa facilidad por el Ejecutivo mediante distintos recursos. Además, estaban sometidos a control militar mediante los jefes de zona, así como a la supervisión de agentes de la Secretaría de Gobernación, delegados de la PGR, etcétera. Finalmente, estaban sometidos financieramente al centro: en 1963 la Federación recibía 87 por ciento de los ingresos, frente a 10 por ciento de los estados y 3 por ciento de los municipios. En fin, el municipio libre era ficción.

Ese sistema hegemónico (el claro predominio de un partido, una legitimidad no basada en las urnas, la imposibilidad real de la alternancia, un modelo de no competitividad electoral, un diseño excluyente de las reglas del juego) se prolongó hasta 1977, cuando una reforma constitucional inició la apertura del sistema político, estableció un sistema electoral mixto para el Legislativo (300 de mayoría y 100 de representación proporcional, que ya existían mínimamente desde 1963) y modificó las reglas electorales. Pero también preservó el control del proceso electoral en manos del gobierno y no abrió otros componentes de los modelos democráticos, como los medios de información o la posibilidad de acceder a información alternativa. Esa reforma no fue una graciosa concesión del PRI, sino un triunfo arrancado por una sociedad crecientemente movilizada, en la que el rechazo a la farsa electoral llegaba al extremo de arrojar numerosos jóvenes al camino de la lucha armada.