Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 29 de junio de 2021, p. 15

La subdirectora general de Administración del Agua, de la Conagua, Elena Burns Stuck, señaló en el Senado que desde 1992 hasta ayer se han otorgado 518 mil concesiones y se tiene un rezago de 174 mil . En todo el país, denunció ha emergido una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes, reclamando al organismo no haber cumplido con el otorgamiento de las concesiones en 60 días, como lo marca la ley actual .

La funcionaria, acusó: Los tribunales dicen, no importa si hay veda, no importa si hay daños a terceros o si no hay disponibilidad del líquido, la Conagua está obligada a otorgar permisos. En este momento, en toda la nación y en nuestras oficinas centrales, se están otorgando concesiones al mayoreo en acuíferos y cuencas sobrexplotadas .

Burns Stuck, al participar en el foro El derecho humano al agua: avances y retos, efectuado en el Senado, destacó que la actual Ley de Aguas Nacionales privatiza el líquido, por lo que urgió al Congreso de la Unión a aprobar una nueva ley, ya que actualmente la Conagua está obligada a otorgar concesiones en acuíferos y cuencas sobrexplotadas por órdenes de tribunales que nos dan 24 o 72 horas para otorgarlas, y si no lo hacemos nos aplican sanciones que van desde multas descontadas del salario del funcionario, inhabilitación o prisión .