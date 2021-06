Contra las versiones que pretenden desmentir la falta de quimioterapias en el sector salud, trabajadores del Instituto Nacional de Cancerología insistieron en que los oncólogos se ven obligados a posponer los tratamientos o sustituir algunos fármacos con tal de no regresar a los pacientes, sobre todo si vienen de otros estados .

En la Ciudad de México, los inconformes se manifestarán en el aeropuerto internacional e informaron que no asistirán a la reunión en la Secretaría de Salud (Ssa), la cual se realiza los miércoles a las 13:30 horas. Omar Hernández, de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos e interlocutor ante las autoridades, comentó que la carencia de fármacos oncológicos ha sido un problema recurrente, pero, como ha ido en aumento, los padres están desesperados. Saben que sin las medicinas se reducen las posibilidades de que sus hijos sanen .

Agregó: este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en la historia de Latinoamérica con golpe, golpe, golpe de Estado . Por este comentario, se generó una lluvia de reacciones en las redes sociales y en el ámbito político.

López-Gatell también mencionó que detrás de las protestas hay compañías que antes controlaban el negocio local de medicamentos, de 100 mil millones de pesos anuales.

Por su parte, Omar Hernández rechazó que en la protesta de madres y padres de niños enfermos estén involucradas personas de partidos políticos o asociaciones civiles. No necesitamos representantes, queremos que las autoridades escuchen a los directamente afectados. Las madres no necesitan de nadie para plantear lo que a diario viven con sus hijos, sobre todo cuando no pueden recibir sus tratamientos .

En redes sociales, circula la convocatoria a la movilización de este miércoles, como el video de la señora Cora de Jesús Rodríguez, quien vive en Veracruz y tiene un hijo con leucemia. Dijo que las manifestaciones se realizarán en los hospitales, cada uno con su cartel y su necesidad . Incluso exhortó a los adultos que tengan algún tumor maligno a que también salgan a protestar.

Hernández recordó que José Antonio Ferrer, titular del Insabi, se comprometió a que el sábado pasado llegarían los medicamentos oncológicos a los hospitales. Eso no ocurrió y, hasta ayer por la tarde, el funcionario no los había buscado para dar alguna explicación o la fecha en que se cumplirá el compromiso.

Con información de Reuters