La ministra ponente, Norma Lucía Piña Hernández, señaló que estas autorizaciones serán para la siembra y proceso únicamente para el autoconsumo mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Ssa deberá remitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas. A saber, la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis .

Las regulaciones que emitan las autoridades sanitarias deberán contemplar límites similares a las que se imponen para el alcohol o el tabaco, entre ellas no consumirla en público, prohibir su uso a menores de edad y evitar que las personas bajo sus efectos conduzcan u operen maquinaria pesada.

El Pleno de Ministros apenas alcanzó la mayoría calificada de ocho votos, necesaria para eliminar los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud (LGS) que aún prohibían el uso de la mariguana con fines que no fueran estrictamente médicos o científicos.

Los ministros dejaron claro que con esta decisión no están emitiendo una política pública sobre la mariguana, pues ello es responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Así lo explicó la ministra Margarita Ríos Farjat: Este pleno no está definiendo una política de drogas, sino reaccionando a la inactividad legislativa de regular los aspectos inherentes al consumo de la mariguana con fines recreativos .

Votación calificada

Durante la sesión parecía que no se alcanzaría la votación calificada (ocho a favor), indispensable para aprobar la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Pero casi al llegar a la votación, el ministro Luis María Aguilar Morales pidió la palabra para aclarar que, si bien no está de acuerdo con el uso lúdico de la mariguana, ese tema ya se cerró con la emisión de la jurisprudencia de la SCJN, y ahora sólo tenían que definir si el Legislativo había corregido o no la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de su consumo, tema en el que, dijo, coincidía con la mayoría en que el Senado fue omiso y contumaz al no remediar la falta señalada en la jurisprudencia.

A favor del proyecto estuvieron los ministros Piña, Ríos, Zaldívar, Aguilar, Alfredo Gutiérrez, Javier Laynez, Juan Luis González y Fernando Franco. En contra, Alberto Pérez, Mario Pardo y Yasmín Esquivel.