os proyectos de ley que aprobaron separadamente el Senado y la Cámara de Diputados para despenalizar y reglamentar el uso de la mariguana para el reventón contienen muchas diferencias; no se pusieron de acuerdo y expiró el plazo que fijó la Suprema Corte para emitir una sola legislación. Así que tomó otro camino: declaró inconstitucionales los artículos de la Ley de Salud que penalizaban el uso de la yerba. En lo sucesivo, no serán castigados los adultos por sembrarla, cultivarla, cosecharla y poseerla para su consumo lúdico y personal. ¿Quiere decir que las tiendas Oxxo ya pueden vender cigarros o galletas? Nop. La Corte despenalizó, pero no reglamentó su uso. Probablemente el tema regresará al Congreso para que expida una ley que precise los pendientes: la cantidad permitida para posesión y uso personal, el límite a la siembra y cultivo, y en el plano comercial faltaría ver el gravamen que cobraría el SAT. Se ha dicho que generará un importante ingreso al Estado. Podría incorporarse tan pronto como en la próxima Ley de Ingresos 2022 un impuesto alto –más alto, incluso– como el que se aplica a las cocacolas o los cigarros.

Mucho ruido…

Va a terminar en chiste la más importante investigación antimonopolio que ha hecho en su historia la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Palacios. Después de una que duró mas de tres años sobre manipulación de bonos de la deuda pública mexicana, aplicó una multa. Se trata de los bancos Barclays, Deutsche Bank, Santander México, CitiBanamex, BBVA México, Bank of America, y JP Morgan, así como un grupo de traders. Algunos como Adolfo Estrada Mercado o Fernando Clasing de la Mora ya habían sido sancionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2018. La multa fue de 35 millones de pesos porque resultó que el gigantesco fraude mágicamente se desinfló a sólo 29 millones. Los sancionados han recurrido al amparo y parece que el fallo de la comisión tiene algunos agujeros por donde podrán salir del problema. Son 15 amparos. ¿Realmente se justifica la existencia de la Cofece?

Bitcoines