Sorpresa y pesar por el deceso de Helguera

R

egresando a la Ciudad de México me entero, tarde, de tu sorpresivo fallecimiento, por ello no estuve a despedirte. Fuiste, me es imperativo expresarlo, hombre íntegro, amigo cabal, honesto en vida y pensamiento, lúcido, artista mayor del trazo y la ironía... irremplazable.

De nueva cuenta la muerte insolente se lleva a quien no debe y deja a los que debería llevarse. Adiós, gran compañero de La Jornada.

David Márquez Ayala

Extrañará la agudeza mental del caricaturista

Me duele en el alma la partida de un grande como Helguera, gran persona, caricaturista y comprometido con los cambios. Su partida deja un vacío que no será posible llenar, por su agudeza mental y con el lápiz, que nos hacía entender la política con humor. Mando un abrazo solidario a todo el personal de La Jornada.

María Teresa Rodríguez Silva

Sobre uso de cannabis queda un largo camino

Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hay más claridad de lo que se puede o no hacer sobre el uso lúdico de la mariguana, pero todavía falta un largo camino para que la embriaguez democrática sea un derecho en todos los confines de este país.

Sergio Hernández Martínez, promotor cultural

Brinda por el folklorista René Villanueva, a 20 años de su partida

En su vigésimo aniversario luctuoso recordamos a René Villanueva, fundador e integrante de Los Folkloristas, luchador social, investigador tenaz y metódico, pintor y amigo de La Jornada, quien dedicó su vida al rescate de la música indígena, así como a la difusión de la música y la cultura latinoamericanas.

Mis hijos –sus nietos– Mariana y René Villanueva Maldonado y yo misma lo tenemos presente cotidianamente con cariño y gratitud. Cada quien a su manera conserva vivas sus enseñanzas, su compromiso y su legado mediante el activismo, la promoción cultural y la creación artística. ¡Brindamos por René, salud!

Gloria Maldonado Ansó

Solidaridad con la cooperativa Palo Alto

Sin duda, hay jueces amparando a las trasnacionales que vienen a saquear nuestro país, pero ningún juez que ampare a los cooperativistas de Palo Alto. He aquí la injusticia que desde el Poder Judicial se sigue impartiendo en México. Exhorto a los mexicanos a decir: ¡No al despojo!

Raymundo Colín Chávez

Exhortan a satisfacer demandas por las que luchó Tomás Rojo