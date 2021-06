Un informe de un ingeniero de 2018 encontró un serio deterioro del concreto en el estacionamiento subterráneo, así como daños importantes en la losa debajo de la plataforma de la piscina. El autor, Frank Morabito, escribió que el deterioro se expandirá exponencialmente si no se repara en un futuro cercano.

Dadas las decenas de personas que siguen desaparecidas, el desastre puede terminar como una de las fallas estructurales no deliberadas más letales en la historia del país.

Pero Ross Prieto, entonces principal funcionario de construcción de Surfside, se reunió con los residentes el mes siguiente después de revisar el informe y les aseguró que el edificio estaba en muy buenas condiciones , según las actas de la reunión publicadas ayer por autoridades de la ciudad.

Reuters no pudo comunicarse con Prieto, quien ya no es empleado de Surfside. Sin embargo, declaró para el periódico Miami Herald que no recordaba haber recibido el informe.

El reporte del ingeniero fue encargado antes de que el condominio buscara la recertificación, proceso requerido para edificios que alcanzan 40 años desde su construcción; la torre datad de 1981.

Una estimación de Morabito Consultants en 2018 calculó el costo de las reparaciones en 9.1 millones de dólares, incluida la electricidad, la plomería y el trabajo en la fachada.

Guillermo Olmedillo, administrador de la ciudad de Surfside en 2018, señaló a Reuters que no recordaba haber escuchado sobre algún problema relacionado con la torre, según el informe del ingeniero.

Lo último que supe fue que todo estaba bien , informó el funcionario de la construcción.

Pero Gregg Schlesinger, abogado y ex contratista que se especializa en casos de fallas en la edificación, dijo que estaba claro que las deficiencias identificadas en el informe de 2018 son la principal causa del desastre.