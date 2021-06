La actualización de datos por avalúo, certificación de cuenta o expedición de planos no están habilitados, aclaró el trabajador de la dependencia, al destacar que este sistema de citas será permanente, a fin de agilizar la atención de los contribuyentes.

Jesús Hernández García señaló que en 2019 inició el trámite de corrección de dirección, que todavía no se resuelve, pese a que la escritura y documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda están bien, lo cual me genera mucha preocupación .

María del Carmen Repiso acudió a que “me recalculen unos bimestres de predial, pues de pagar 81 pesos, ahora me cobran 581 –617 por ciento más– porque la casa aparece de tres niveles, pero no es cierto y espero sí me hagan caso”.

La solicitud de servicios fue diversa, desde el pago por una sucesión testamentaria hasta la aclaración de una multa de tránsito, corrección del nombre en una boleta predial o generar líneas de captura para el pago de impuestos.