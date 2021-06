L

a pregunta que se hacen quienes están al tanto de la política en Estados Unidos es ¿por qué la necesidad de una supermayoría legislativa de 60 por ciento para aprobar una ley o emitir un decreto que beneficiaría a más de 50 por ciento de la población? Actualmente, por lo menos dos de las más importantes iniciativas del presidente Biden están congeladas en el Senado por decisión de una minoría que impide su aprobación. Es el caso de un conjunto de medidas para resarcir la infraestructura que incluyen beneficios de carácter social para la mayoría de la población y de una ley para proteger el derecho al voto de todos los ciudadanos. Ambas pudieran posponerse indefinidamente o ser desechadas, porque no es posible que un mínimo de 10 senadores republicanos voten junto con 50 demócratas para aprobarlas.

Los fundadores de Estados Unidos nunca pensaron en cambiar la regla más elemental de la democracia, 50 más uno de los votos suficientes para aprobar cualquier propuesta. Sin embargo, el pirateo de la democracia –filibuster– es invocado por los sectores más conservadores con la falacia de que ese mecanismo es representativo de uno de sus pilares, lo que en términos estrictos es una falacia que desafortunadamente se ha retroalimentado con los años. Entre 1941 y 1970 era necesarios que sólo cuatro senadores sumarán su voto al de los otros 50 más uno para aprobar una iniciativa; en la actualidad se requieren 10. No se trata de coartar el derecho de las minorías a exponer sus razones y procurar que sean incorporadas a las normas que gobiernan a la sociedad, pero en último término, la mayoría es la que debe decidir. En el caso de dos las iniciativas más importantes del presidente Biden, la de infraestructura y la del derecho al voto, pareciera que no hay otra salida más que apelar a los senadores de su partido para que ignoren el mecanismo que establece la regla que impide la aprobación de sus propuestas y hagan válido el de mayoría simple; de no ser así, su agenda corre el riesgo de frustrarse.