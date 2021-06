A

nte tantos vaivenes informativos el jefe de un grupo médico especializado en enfermedades infecciosas, advierte: 1. Quizá tengamos que vivir con Covid-19 durante meses o años, no te asustes ni arruines tu vida, aprende a aceptar esta realidad. 2. No hay medicinas que destruyan el virus C19 que haya atravesado las paredes celulares. 3. Lavarse las manos y mantener distancia física es el mejor método de protección. 4. Si en casa no hay alguien con Covid, no es necesario desinfectarla. 5. Las bolsas de plástico, las estaciones de servicio, los carritos de compras y los cajeros automáticos no causan infecciones. Lávate seguido las manos y vive como acostumbras.

6. El Covid no es una infección alimentaria, está asociado con gotitas infecciosas como la gripe y no hay riesgo demostrado de que se transmita al pedir comida. 7. Si usas antialérgicos o padeces infecciones virales, puedes perder el sentido del olfato, síntoma característico del C19. 8. Al llegar a casa no es necesario cambiarse de ropa inmediatamente ni ducharse. 9. El C19 no vuela, es una infección respiratoria que re­quiere un contacto cercano para replicarse. 10. El aire está limpio, puedes caminar por parques y lugares pú­blicos, sólo mantén tu distancia física de otras personas para protegerte.