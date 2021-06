Hay, sin embargo, otra contingencia de extremas consecuencias que me obliga a una nueva y abrupta interrupción y que me tiene, como diría una de mis abuelas reciclables, con el Jesús en la boca : se trata de la consulta ciudadana que se llevará a cabo el 1° de agosto y en la cual, por primera vez, desde don Guadalupe Victoria (primer Presidente de nuestro país), el pueblo (horrible palabra, discriminatoria en sí misma, peyorativa, por demás descalificadora) ejercerá un derecho elemental, originario, que le es consustancial. En lo económico, ser el propietario originario, auténtico de los bienes que no son siquiera propiedad del Estado sino de la nación, es decir, del pueblo pasado y el del momento (aunque las más de las veces otros sean los poseedores y beneficiarios ilegítimos). En lo político, nombrar libre y democráticamente a sus gobernantes, o sea a sus mandatarios, y destituirlos cuando a sus intereses convenga y, también, escoger el régimen político y sistema económico de organización y gobierno que considere convenientes.

Pues por estas opiniones comprensibles y justificables, el lunes 7 la columneta se dedicó a cronicar la jornada electoral del día anterior, a la que se llamaba ya la madre de todas las elecciones y por eso pospuse unas semanas el tratamiento del tema tan serio y efectista como el que cito al inicio, sobre el que me he propuesto echar mi cuarto a espadas, entre otras cosas, porque pese a su importancia, extrañamente ha sido poco expuesto en los medios masivos de comunicación.

os lunes anteriores al domingo 6 de junio la columneta abordó un tema que ya me bullía en el magín de tiempo atrás: la pandemia y sus repercusiones sobre aspectos fundamentales de la vida como el amor, el sexo, el erotismo, las perversiones (?) sexuales, la infidelidad, la pornografía, la prostitución. Cuando anuncié que esos serían los siguientes tópicos a tratar, varios miembros de la multitud objetaron: ¿y las elecciones que definirán la conformación de la nueva Cámara de Diputados? ¿Sobre ese tema no tienes nada que opinar? Por supuesto que sí tengo, contesté, y voy a hacer caso de su llamado de atención.

▲ Afiliados de Morena portan playeras sobre la jornada de respaldo a la consulta ciudadana en el Monumento a Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez

Quiero dar por sentadas tres cuestiones que están fuera de toda discusión. Primero, comenzando por Salinas, pasando por Zedillo, Calderón, Fox y, para terminar, con Peña Nieto, el juicio y fallo popular es casi unánime: deben ser consignados, sometidos a juicio y lo que resulte. Segundo, la concepción y estrategia de la consulta están erróneamente planeadas. Ya lo fundamentará la columneta más adelante. Tercero, la aplicación de la ley no tiene que someterse a votación cada vez que deba aplicarse. Cuarto, la divulgación de la consulta: razones, metas, objetivos y la importancia y trascendencia de este acontecimiento han sido inexistentes ante la opinión pública. Al INE le importa un cacahuate el éxito de la consulta o, mejor aún, se regodea con la comparación entre la elección del día 6 y esta ridícula escaramuza. Quinta, ¿y los modestos y exangües recursos de los presuntos inculpados (cinco, al menos), se habrán quedado inmóviles, al contrario de la donna e mobile?

Como ven, de nueva cuenta la columneta vuelve a su costumbre de no calcular la dimensión de sus reportes y se hace bolas con los tiempos y espacios. Otra vez pasamos para el mes de julio los comentarios un tanto desparpajados, pero absolutamente pudorosos y veraces sobre la obligada convivencia entre la sexualidad y la pandemia. ¿Qué tanto besan los mexicanos en estos aciagos días? ¿Cómo se ha dado la transformación de las citas por medio de la red, en consultas y tratamientos terapéuticos? ¿Qué consejos nos da una especialista en relaciones sexuales durante la pandemia? Conozca un verdadero anti-Kamasutra de real utilidad para estos días.

Pd. Ante lo irremediable, más absurdo se me hace la torpeza de haberlo tratado una sola vez cuando muy amistosamente me dejó la puerta para haber continuado ese encuentro; sin embargo, el diálogo se continuaba todos los días a través de sus cartones, pues muchas veces de sus trabajos sacaba yo ideas e iniciativas. Reconozco que nunca en mis cuartillas logré expresar lo que él hacía con sus trazos magistrales y unas cuantas palabras. Cómo lamento ahora no haber conseguido cercanía y haberme enriquecido con una vida y un talento como los que lo distinguieron. La noticia de su fallecimiento me hace sentir que voy a extrañar lo que nunca tuve, una cercana amistad. Mi solidaridad a la familia de Antonio Helguera.

