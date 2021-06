L

a próxima vez que el jefe de Iberdrola venga a tratar con altanerías y golpes en la mesa a los funcionarios del gobierno mexicano no deberían agacharse: es un sujeto relacionado con una investigación por diversos delitos que se lleva a cabo en España. La semana pasada revivió el caso Villarejo . Es la historia de un comisario de la policía, José Manuel Villarejo, que recibió dinero de los ejecutivos de esa empresa para hacer espionaje sobre competidores, líderes sociales y funcionarios que se oponían a una planta eléctrica. La investigación se extiende por sobornos a dirigentes de partidos políticos. La prensa española – El País, El Mundo, El Confidencial, este último inició la investigación tres años antes– informaron la semana pasada que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por un delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, así como por los servicios de espionaje ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo. La imputación se extiende a tres personas que fueron sus ejecutivos: el ex director de Generación, Francisco Martínez Córcoles; el ex director de recursos humanos y servicios, Fernando Becker, y el jefe de gabinete de Sánchez Galán, Rafael Orbegozo. Vale recordar que dos jueces federales mexicanos mantienen suspendida la aplicación de la nueva ley en materia de electricidad. No sólo ampararon a las empresas que lo solicitaron, sino hasta a las que no lo hicieron. La principal favorecida es Iberdrola, porque es la mayor generadora de electricidad del país, después de la Comisión Federal de Electricidad. Hay materia para una investigación de parte del Consejo de la Judicatura y, desde luego, de la Fiscalía General de la República.

Castigo a consumidores

Cuando repunta la economía tras largos meses de pandemia y recesión mundial, la Junta de Gobierno del Banco de México tomó el acuerdo de subir la tasa líder de interés a 4.5 por ciento. Reconoce que la economía está en recuperación, pero se adelanta a un sobrecalentamiento. La inflación sigue dentro del marco fijado por el banco central, que hubiera podido aguantar un poco más antes de castigar a los consumidores. Los combustibles están empujando al alza el precio de mercancías y servicios y a pesar del subsidio gubernamental vía el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), el precio de las gasolinas Magna y Premium están arriba de 20 pesos por litro. Por otro lado, el peso registró una espectacular recuperación el fin de semana y bajó a 19.75 por dólar. No espere hallar esta cotización, sin embargo, en bancos comerciales. Siguen especulando con el precio al que compran los dólares y los venden al público.