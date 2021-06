Expresa tristeza por la ausencia de Helguera

uerida Carmen: Tristeza y difícil aceptación nos provoca la ausencia de un artista y mente lúcida como era Antonio Helguera.

Abrazos para todos los moneros y para todos quienes hacen posible, día con día, La Jornada.

Francisco Colmenares

Un dibujo de Toño decía más que una larga nota

¡Demasiado joven para que de-saparezca tal talento! Toño Helguera, con un solo dibujo, decía con humor, muchas veces negro y sarcástico, más que una larga nota. ¡Nos da rabia a los que sólo escribimos!

No lo conocí personalmente, pero colaboré con El Chamuco en los inicios del movimiento zapatista y he conservado un grabado que me regalaron. Lo tengo aquí, en Bordeaux, frente a mi computadora en la pared, a mi izquierda…

Los moneros de La Jornada fueron parte de mi formación político-cultural cuando llegué a México como corresponsal.

¡Los quiero!

Françoise Escarpit

Llaman a votar por el juicio a ex presidentes

Abrazamos tu lucha, Antonio Helguera

Los abusos, excesos y corruptelas de los cinco anteriores presidentes de la República del periodo neoliberal, en un régimen presidencialista como el nuestro, hicieron imposible juzgarlos.

La iniciativa de consulta popular ciudadana que se llevará a cabo el próximo primero de agosto ha hecho posible el avance de la precaria democracia, al otorgar a la ciudadanía a través de la participación directa la decisión de sí o no ser juzgados.

Sin embargo, su voluntad, participación y voto no siempre son suficientes (sobre todo en política), para lograr su propósito, objetivos y metas; siempre se enfrentan a condiciones estructurales (la terca realidad), a la ingeniería y construcción constitucional ajenas al interés de la ciudadanía y el pueblo.

El Colectivo Morena Chilangos pone a su consideración las siguientes reflexiones y su debate: La pregunta ya no expresa de manera explícita si se está de acuerdo o no en juzgar a los ex presidentes. El umbral es demasiado alto para ser vinculante, se exige 40 por ciento de votación de la lista nominal de electores. Se instalarán alrededor de 50 mil mesas receptoras (33 por ciento de las instaladas en la elección pasada).

Pácticamente no hay información, difusión ni propaganda nacional de las instituciones y organismos involucrados. Si llega a ser vinculante, ¿a quién se juzgará?, dado que la pregunta es: ¿está de acuerdo o no en esclarecer las decisiones y acciones de los actores políticos? (¿A quién?).

Se llama a votar a más de 93 millones de electores, sin tener un antecedente histórico al respecto, a sólo 55 días de la anterior.

Independientemente del resultado, llamamos a votar por el sí , en congruencia con el reclamo popular y al compromiso social del actual régimen, de acabar con la corrupción.

Colectivo Morena Chilangos

Reprueban actos golpistas en Chapingo