▲ Caroline Ida Ours durante el desfile de tallas grandes en la plaza Trocadero, en París Foto Afp

París. Con su larga cabellera plateada, la sexagenaria Caroline Ida Ours desfila y posa para las grandes marcas de lencería francesa a fin de hacer visibles a las mujeres de más de 50 años.

Su imagen en ropa interior para la última campaña de la marca Darjeeling provocó una avalancha de comentarios, unos entusiastas y otros de odio.

Realmente no tengo el físico que podrían pedir las casas de lencería , comentó sonriendo Caroline Ida Ours, de 61 años, que se lanzó en el mundo de los castings hace tres. Desde entonces, su trayectoria no ha dejado de mejorar.

La celulitis, la grasa en mi vientre, los rollitos en la espalda, lo enseño todo sin problema, es arriesgado. Sobre todo hay mujeres que son crueles , explicó la modelo, que se define como sexigenaria .

Al principio, sus hijos no lo aceptaban, pero ahora están súper orgullosos de sus actividades en la moda y de su blog, donde da consejos de maquillaje, estilismo y bienestar, pero también habla de la menopausia y del amor con un hombre 20 años más joven.

“Las mujeres jóvenes dicen ‘no tenemos miedo de envejecer gracias a ti’. Los comentarios crueles no me duelen, pero me dan rabia”, agregó.

La vida de Caroline, que trabajó para una empresa familiar de artículos de deportes, dio un vuelco a los 57 años por problemas de salud.

“Cuando desperté del coma, me dije ‘alto’, no se puede seguir así, tengo que hacer algo para mí”, recordó.