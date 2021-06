En el concierto, habló largo y tendido de su madre, Adele Springsteen. Ella padece Alzheimer desde hace una década. Tiene 95 años, pero esa necesidad de bailar es algo que no la ha dejado. No puede hablar, pero cuando me ve, hay una sonrisa .

Ha tardado mucho en llegar , aseguró Springsteen a una multitud después de terminar su primera canción, alejándose del micrófono y hablándole directamente. En 71 años en el planeta, no he visto nada como en el pasado .

El público tuvo que mostrar comprobante de vacunación para ingresar al teatro. Eso atrajo a un grupo de manifestantes contra la inoculación que se reunieron en la entrada y acusaron a Springsteen de promover la segregación.

Adentro, una de las asistentes, Gina Zabinski, de Wyomissing, Pensilvania, sostuvo que fue increíble disfrutar música en vivo nuevamente. Voy a llorar. No pensé que lo extrañaría tanto , agregó la mujer, que llevó al concierto a su hijo, Zak, un estudiante de teatro musical en la Universidad de Miami. Creo que lo di por sentado, porque íbamos a espectáculos todo el tiempo .

Otro fan, Benjamin Smith, de Filadelfia, comentó: No puedo pensar en una mejor persona que nos ayude a volver a la normalidad . Springsteen indicó que él y su familia tuvieron suerte durante la pandemia y pudieron mantenerse saludables y ocupados.

También se refirió a su arresto el 14 de noviembre de 2020 por manejar en estado de ebriedad y conducción imprudente en Nueva Jersey. “Tuve un podcast con el ex presidente de Estados Unidos (Barack Obama). Me esposaron y me metieron en la cárcel”. Esos cargos fueron luego desestimados, porque tenía un nivel de alcohol en la sangre por debajo del límite legal del estado y pagó una multa por beber dos tragos de tequila en un área donde no se permitía.

De los duetos que hizo con su esposa, presentó la versión ardiente de Fire, canción que se convirtió en un éxito de 1978 para las Pointer Sisters. En una clara referencia al asesinato de George Floyd, Springsteen interpretó su tema sobre un tiroteo policial, American Skin (41 Shots), de pie en el escenario con un foco rojo sangre.

Cada semana trae nueva evidencia de la reanudación de la vida en el entretenimiento después de una pausa de 15 meses por el Covid-19. Se están reservando festivales y giras de conciertos, y Springsteen planea llevar a su banda de tour el próximo año. Los Foo Fighters reabrieron el Madison Square Garden de Nueva York a la música con un concierto catártico el 20 dejunio.