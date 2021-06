Cristiano Ronaldo no fue protagonista o no supo serlo. La escuadra de Portugal echó de menos la eficacia de su jugador estrella, aunque el delantero tuvo la primera oportunidad en un tiro libre que salvó el arquero Thibaut Courtois. El primer tiempo estuvo igualado, casi decepcionante para el cartel que traía el partido.

El estratega también se refirió a la lesión de Kevin de Bruyne. Necesitaremos 48 horas para ver la gravedad de las lesiones. Está tocado en el tobillo, fue una entrada muy dura. En el caso de Eden (Hazard) es más un tema muscular. Haremos pruebas este lunes , indicó.

En contraste, el timonel de Portugal, Fernando Santos, consideró un resultado injusto la derrota. Pero esto es el futbol. Si haces gol ganas, Bélgica anotó y nosotros no. Estamos muy decepcionados, todos pensábamos que podríamos llegar a la final y ganar como en 2016 .

Schink y Holes dan triunfo a los checos

Más temprano, Países Bajos no pudo emular en esta ocasión a sus vecinos y se despidió de la Eurocopa incapaz de superar a República Checa, en Budapest, con una sorprendente derrota 2-0.

El mediocampista Tomas Holes marcó de cabeza el primer gol checo (68) y el delantero Patrik Schick, en su cuarto tanto en la competición, sentenció poco después (80). Las anotaciones llegaron con Países Bajos con apenas diez hombres desde el minuto 52, por una expulsión por mano de Matthijs De Ligt.

Ese momento cambia las cosas y me siento responsable. He visto cómo mis compañeros pelearon después, y por ellos estoy orgulloso, pero me siento mal por esta acción , expresó Matthijs de Ligt tras su expulsión.

El rival de República Checa en cuartos, el sábado en Bakú, será Dinamarca, que eliminó la víspera a Gales al golearlo 4-0.

La selección checa estuvo replegada en los primeros 25 minutos de partido, pero después comenzó a crear problemas a Países Bajos.

Al comienzo de la segunda parte, De Ligt recibió una tarjeta roja por tocar la pelota con la mano siendo el último defensa. El árbitro le sacó amarilla en un primer momento, pero consultó al VAR y aumentó el castigo (52).

El gol checo no tardó en llegar. Antonin Barák sacó un golpe franco desde el lado derecho, el central Tomas Kalas remató de cabeza y Holes empujó el balón a las redes con otro testarazo.

Minutos después, el propio Holes se filtró al área del rival y mandó un pase al primer palo para que Schick sentenciara a quemarropa.

La eliminación es otro fuerte golpe para Países Bajos, que regresaba a un gran torneo internacional tras perderse la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018.

Los detalles pueden alterar un partido y en un minuto cambió todo , dijo el técnico de Países Bajos, Frank de Boer. Lo tuvimos para ponernos 1-0. Son lecciones duras que debemos aprender , añadió.

En tanto, Schick festejó la sorpresiva victoria de los checos. Quizá no somos grandes estrellas como el equipo de Países Bajos, pero hoy hemos demostrado un formidable espíritu de equipo, hemos peleado y eso es lo que ha marcado la diferencia , afirmó.

La última vez que la República Checa alcanzó la ronda de cuartos en un gran torneo fue en la Euro 2012, cuando perdieron ante Portugal. No clasificaron a los pasados tres mundiales y quedaron últimos en su grupo de la Euro 2016.