Les guste o no a los estudiosos y teóricos de esta forma de gobierno que queremos universal, los ciudadanos no nacen por artes mágicas, se entrenan y se estrenan como tales dando cuenta de los cumplimientos, o no, de las administraciones emanadas de la justa electoral.

Predomina el cuestionamiento presidencial de la honorabilidad de los altos funcionarios del INE sin que, hasta hoy, las invectivas que el gobierno y su partido lanzan hayan sido sustentadas rigurosamente. Así, la impunidad de los fiscales busca el deterioro mediático del INE para acomodar una injustificada reforma electoral.

Por canales inesperados parece querer implantarse una contrautopía; en lugar de fortalecer y mejorar nuestro orden democrático, ahora se ofrece un sistema de consultas que se presenta como lo avanzado de la democracia directa, cuyos resultados pretenden avalar decisiones de lo más variado: desde la cancelación de un aeropuerto hasta un juicio a los actores políticos por acciones en un pasado indefinido y vagamente definido.

Convocar a que la población decida si debe o no juzgarse a ex presidentes de la República, sin sustentar legalmente la acusación, es un abuso que no es admisible en el Presidente de la República. Por lo que a mi toca, acompaño a mi querido y respetado amigo José Woldenberg, en su decisión de no acudir a la absurda consulta. Sus razones son las mías.

Qué mal que estemos distraídos en estas cuestiones y que de la escena nacional hayan desaparecido los debates de mayor aliento, sobre las enormes carencias en salud y en educación que nos aquejan, sobre las responsabilidades no cumplidas del Estado en la protección de los derechos humanos. Se trata de deliberaciones indispensables para una recuperación racional de la esperanza, entendida como confianza en un futuro que hoy no aparece en nuestro horizonte.