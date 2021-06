Asimismo, dio a conocer que los últimos tres semestres 2020-2, 2021-1 y 2021-2 no se contabilizarán en el cálculo de los tiempos de inscripción a los que tienen derecho los estudiantes de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones, es decir, si para concluir la licenciatura con los beneficios de todos los servicios educativos y extracurriculares se tiene un periodo de seis años, pero el alumno los rebasó por alguno de los semestres citados, éstos no se sumarán.

También expuso que las calificaciones no aprobatorias y no presentado que se asienten en este mismo periodo no se contabilizarán para los efectos del artículo 33 del citado reglamento, el cual advierte que ningún alumno podrá ser inscrito más de dos veces en una misma asignatura.

De igual manera, en el acuerdo se determinó que los consejos técnicos de facultades y escuelas seguirán otorgando las suspensiones temporales que soliciten los alumnos en este periodo, conforme a lo establecido en el artículo 23 de dicho reglamento.

Además, para el ciclo escolar 2021-2022, que inicia el 9 de agosto próximo, los consejos técnicos podrán acordar la suspensión temporal de la seriación obligatoria en las materias que tengan esta característica, manteniendo la seriación indicativa.