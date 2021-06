Carolina Gómez Mena

En la atención de salud que se otorga a la población LGBT prevalecen la discriminación, los prejuicios y la tendencia a centrarse en el aspecto sexogenital , al asumir que sus principales problemas son las infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida, señaló Francisco Robledo Sánchez, director de ADIL Diversidad e Inclusión Laboral.

El capacitador en temas de diversidad sexual e inclusión laboral –quien se define hombre gay – subrayó que la atención médica a la población LGBTI+ no se reduce a esas enfermedades ni a antirretrovirales; queremos un cuidado integral, que no sólo se nos sexualice o estigmatice. Hay que eliminar la discriminación en atención a la salud. Esto sucede debido a los prejuicios personales y a que el personal médico no tiene información sobre diversidad sexual y de género, a pesar de que se trata de especialistas en servicios de salud , aunque indicó que no sólo ellos incurren en estas actitudes.