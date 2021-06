Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 27 de junio de 2021, p. 8

Trabajadores de salud de diferentes instituciones protestaron ayer frente a Palacio Nacional para exigir mejores condiciones laborales y la basificación de todo el personal a nivel nacional, sin la intervención de líderes sindicales.

Victoria del Carmen Pérez, radióloga de la Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa, señaló: son más de 86 mil compañeros en todo el país , algunos con antigüedad de 20 años, que han laborado con contratos por honorarios o eventuales de uno a tres meses, sin prestaciones económicas, sociales, con bajos salarios y en condiciones precarias.

Es el caso del personal de los institutos de Salud para el Bienestar (Insabi); de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y Mexicano del Seguro Social (IMSS), a quienes, incluso, les retrasan los pagos hasta tres meses , indicaron los trabajadores agrupados en el Movimiento de Trabajadores de Servicios de Salud por la Basificación y con representación en 24 estados del país.