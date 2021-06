“Yo tengo un compromiso social, político; soy militante política, entonces tengo un compromiso con esta transformación y con la gente. Siempre he estado al lado de la gente. No es un asunto de compasión, es un asunto de compromiso, no nada más es decir ‘ay, cómo sufro contigo’, o sea, sí sufro, pero también es ‘cómo te apoyo’”, dijo.

La funcionaria aclara que más allá de algunas anécdotas (vinculadas a personas afectadas de sus facultades mentales o aquellas que piden cosas tan extrañas como ser dueños de la Plaza de la Constitución ), el grueso de peticiones se relaciona con tres aspectos básicos: necesidad de vivienda, procuración de justicia de todo tipo y/o la localización de personas desaparecidas.

“Cada número para nosotros son personas, es gente, es un sentimiento, una necesidad, una historia. Esta no es una Oficialía de Partes; ahora recibimos documentos por la pandemia, pero la gente viene y dice ‘vengo a ver al Presidente’”, comenta a La Jornada.

El alud de documentos se tienen que procesar, meter a un sistema para darle seguimiento y asegurar que la dependencia involucrada revise el caso y responda al ciudadano.

Tengo una convicción, pero no sólo emocional, sino también política, de que este país puede ser otro si ves a la gente, si la escuchas, si sientes el problema de ellos , dijo.