Nada de cuadro básico, nada de que esta medicina no la tenemos porque cuesta mucho. Debemos garantizar que quien se enferme pueda ingresar a un hospital aunque no tenga dinero.

Actualmente hay 80 hospitales IMSS-Bienestar que atienden a población abierta, vamos a recoger los que se entregaron a los estados porque ya no queremos que se rescate un nosocomio y lo siga manejando con vicios el gobierno local. No, que lo maneje el gobierno federal .

San Quintín, BC., Al inaugurar una ampliación del Hospital Rural San Quintín IMSS- Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que retomará su plan original de consolidar un solo sistema de salud en el país, por lo que le va a confiar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) todos los hospitales que fueron abandonados y se están recuperando (terminando y equipando), para que al finalizar su administración sean 200 espacios de este tipo los que atiendan a la población que no cuenta con seguridad social.

En marzo de 2015 los jornaleros agrícolas tomaron la carretera transpeninsular para exigir seguridad social y mejores salarios. Desde que llegó a la Presidencia, López Obrador ha visitado San Quintín en tres ocasiones. El hospital se amplió de 30 a 60 camas, cuenta con un nuevo albergue y tendrá nueve consultorios de especialidades, entre ellas traumatología y pediatría.

Zoé Robledo, titular del IMSS, informó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) va a transferir 112 millones de pesos para una tercera etapa de mejora del hospital y así instalar un quirófano, servicio de rayos equis, un tomógrafo y una unidad de cuidados intensivos.

También se abrieron nuevas plazas para trabajadores de distintas áreas, entre ellas 17 para médicos residentes y especialistas que estuvieron durante la etapa más crítica por el Covid. El Presidente informó que todos los médicos y enfermeras contratados durante la pandemia no van a ser despedidos , laborarán en estos 200 hospitales.

San Quintín es un municipio cuyos pobladores viven en colonias dispersas a la orilla de la carretera transpeninsular. Nunca planeado como un pueblo, fue creciendo con los jornaleros que vinieron temporalmente de Oaxaca y que con el tiempo prefirieron quedarse.

Unos 60 mil jornaleros levantan cada año cosechas para empresas estadunidenses que distribuyen toda la producción en su país. Unos 40 mil viven ya en Baja California y 20 mil son temporales. Hay también un nuevo grupo de 5 mil que cada año se contrata para ir a California a cultivar fresa, platica el delegado regional de los programas de desarrollo social, Joaquín Bolio.

Cuarteles de la GN

En su segunda actividad del día, López Obrador informó que al finalizar 2021 la Guardia Nacional tendrá 160 cuarteles en todo el país y que el próximo año serán 260.

Acompañado de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el gobernador Jaime Bonilla, entre otros funcionarios, el mandatario hizo un reconocimiento al titular de la Sedena, originario de esta tierra. Es un hombre honesto que me ayuda mucho, me quita carga, me aligera la carga que se tiene cuando se gobierna a México con responsabilidad y entrega .

Durante su gira, López Obrador recibió solicitudes de apoyo. En San Quintín, familiares del dirigente del Partido Encuentro Solidario Diego Jiménez, asesinado a principios de año, le demandaron el esclarecimiento de los hechos.