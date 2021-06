Carlos Paul y Reyes Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 27 de junio de 2021, p. 3

El fallecimiento del caricaturista político y fundador de La Jornada Antonio Helguera el viernes, a causa de un paro cardiaco, es desolador, se pierde a un artista comprometido y una gran persona , dijo el reconocido ilustrador argentino Horacio Altuna.

En entrevista telefónica, el dibujante, quien conoció personalmente a Helguera apenas esta semana y de inmediato hubo una amistad a primera vista , comentó que ya conocía el tamaño de profesional de Antonio, basado en un ejercicio y un trabajo permanentes .

Durante el funeral del monero, su compañero caricaturista José Hernández dijo que Helguera poseía la excepcional maestría en el dibujo a la manera del artista Ernesto García Cabral El Chango (1890-1968), así como una congruencia ideológica y crítica implacable.

El también historietista de La Jornada agregó que a su amigo y colega no le gustaba la hipocresía de los políticos de la derecha. Al mismo tiempo que los detestaba, le divertía que fueran así .

Un ejemplo de ello, contó Hernández, fue cuando hace poco Helguera le dijo: “‘¿no te da gusto que haya ganado Gabriel Quadri?, ¡vamos a tener muchísimo trabajo con ese pendejo en la cámara!’ Él disfrutaba esas situaciones, porque consideraba que eso era el mejor reflejo de la hipocresía de la derecha”.