Kidjo y su arreglista, David Donatien, van a las raíces africanas de la salsa y las empujan a un terreno nuevo pero a la vez familiar. Para sacar adelante este hermoso disco, que es una perfecta muestra de cómo se retroalimentan las músicas, Angélique Kidjo se ha hecho acompañar por una gran cantidad de talentosos músicos africanos, entre los que destacan el baterista de afrobeat nigeriano Tony Allen, la cantante y bajista Meshell Ndegeocello, la banda británico-barbadense Shabaka Hutchings & Sons Of Kemet y el conjunto beninés The Gangbé Brass Band, quienes al son, las rumbitas, los afros habaneros, boleros y guarachas incorporan trazas de ethio-jazz, sonidos mandingas y rumba congoleña.

Angélique Kidjo, considerada una de las grandes renovadoras de la música africana, ha recuperado 10 de los temas que la reina de la salsa grabó durante las décadas de los cincuenta y sesenta junto a la Sonora Matancera y más reciente con la Fania All Star. Clásicos como Baila Yemaya, Oya diosa, Sahara, Eleguá, Cucala, Toro Mata, Químbara, Bemba colorá o La vida es un carnaval, suenan ahora con el reconocible sello de la africana, pero conservando la esencia del inconfundible estilo que creó Celia Cruz.

Desde que vi a Celia Cruz cantar en Cotonú, su energía y alegría me cambiaron la vida. Fue la primera vez que vi a una mujer poderosa en un escenario. Su voz era percusiva y sus canciones resonaban de manera misteriosa conmigo (…). Muchos años después, supe que estaba cantando las canciones yoruba que se interpretaban en Benín hace 400 años. Sentí que era una hermana perdida del otro lado del mundo y que siempre estuvo orgullosa de sus raíces, de sus raíces africanas.”, declaró en una entrevista reciente a Okay Africa.

Los 10 temas son cantados por Kidjo en español y en ningun momento trata de imitar o mimetizar la voz de Celia. Es ella la que se escucha, con alegría y carácter rumbero, reorganizando las moléculas de las canciones que muchos de nosotros conocemos de memoria.

Cantar a Celia ha sido una experiencia reivindicadora. Una hermandad espiritual y de raza. Celia Cruz comenzó en los años cuarenta cantando a los Orishas y al ritmo de África. Así que para mí, cuando crecí y empecé a escuchar más música de ella, aparte de Quimbara, fue como ¿De verdad, ella está cantando a todos aquellos orishas de mi pueblo yoruba? Por tanto, fue una absoluta obviedad que había puesto al descubierto su origen africano”.

La cantante de Benín ha contado en varias ocasiones que la salsa siempre fue popular en su país y parte de su cultura musical, por lo que el acercamiento a la figura de Celiz Cruz fue un proceso orgánico, natural. Angélique Kidjo ha recordado cómo le impactó el hallazgo de la artista cubana, la primera mujer que escuchaba interpretar salsa sobre un escenario.

En mi país las bandas de salsa local sólo estaban formadas por hombres. A veces, si no podían encontrar hombres para cantar en el coro, entonces llamaban a una mujer. Pero siempre estaban detrás del escenario. Para mí ver a una superestrella femenina de salsa en el escenario fue un cambio de juego. Yo estaba muy asombrada, ¿Las mujeres pueden hacer eso? No hay nada que no pueda hacer entonces. Celia Cruz, al igual que Miriam Makeba, nos cambió la mentalidad a las mujeres y nos dio fuerza para ser lo que quisiéramos ser .

La cantante africana, Angélique Kidjo, ganó con Celia, el Grammy 2020 en la categoría Best Global Music Album. El álbum completo se puede escuchar en Spotify.

