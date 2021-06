Toño Helguera, permanentemente en la memoria

a temprana y sorpresiva muerte de Toño Helguera es una pérdida dolorosa e irreparable. A su calidad, agudeza y humor como caricaturista se sumaba su sencillez, simpatía y actitud siempre solidaria. Nuestro cariño y acompañamiento para quienes integran La Jornada, a sus moneros y especialmente para su esposa e hijos. Toño Helguera estará siempre en nuestra memoria.

Imanol Ordorika, Antonio Santos

Adiós

Se dice que no se llora a quien no conociste.

Que la muerte ajena no te corresponde.

Pero qué pasa cuando seres extraordinarios llegaron a tu vida acompañándote para reír, entender o cuestionarte.

Qué pasa cuando personajes te hicieron entender otra parte de la historia. Tal vez la cercanía no fue una charla directa. Tal vez la cercanía fue a través de uno o mil cartones, un programa de TV, un personaje de una historia o la historia misma. Hay personas que haces tuyas en el momento que la empatía es el engranaje para seguir caminando. Hay personas que duelen y que nunca tuvieron que irse.

Que tus trazos lleguen a cualquier rincón de lo inimaginable.

Vuela alto, Helguera.

Jazive Jiménez

Genio al servicio de las causas justas del pueblo

Sentimos mucho la dolorosa e inesperada partida del gran caricaturista Antonio Helguera, quien puso siempre su excepcional genio al servicio de las causas justas del pueblo con su fino sentido crítico y humorístico de nuestra realidad mexicana. Cómo nos ayudó, junto con sus compañeros moneros, a nuestros sencillos análisis desde la base social. Somos asiduos lectores de este diario y del programa El Chamuco TV. Nuestros sentimientos de gratitud para el que pasó de los avatares del Averno a la anhelado Paraíso de la felicidad plena. Nuestra solidaridad fraterna y condolencias a su apreciable familia, a sus entrañables compañeros moneros y a La Jornada.

Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur de San Pedro Mártir

Enriqueta Curiel García, Efigenia Garnica Vigil, Diego Contreras, Juana Romero Nava, Rafael Orduña Hernández, María de los Ángeles Quintanar, Lorenza Ojeda, Juan Rodríguez, Virginia Zamora, Beatriz Hernández, Amada Álvarez, Ofelia Ortega, María Elena Hernández, Elvira Enríquez, Juana Betancourt, Yolotl Valadez, Zazil Valadez

En alguna página siempre nos harás falta

Desde que empezó la pandemia, gracias a mi tío –la persona que más quiero en el mundo– me suscribí a este periódico, en donde encontré una visión del mundo distinta a otros periódicos, menos indolente y más comprometida con los que sufren.

De entre todas las secciones, lo primero que hacía era ver los cartones del día. No había ocasión en la que los cartones de Helguera no fueran sobresalientes; sus dibujos eran precisos y críticos, además de que siempre coincidía con su perspicaz interpretación de la realidad política en México.

Me duele escribir lo anterior en pasado. Pensar en que él, junto con El Fisgón y Hernández me acompañaron en los momentos más duros de la pandemia y los hicieron un poco más llevaderos, me da mucha alegría, pero a la vez hace más inmensa la sensación de desolación que supongo todos los lectores de este diario sentimos. La de quien sabe que ahora, en alguna página de La Jornada, siempre nos faltará el gran Helguera. Te llevaremos en la memoria y, a la izquierda siempre, también en el corazón.