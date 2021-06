El JNE está en el ojo del huracán tras la divulgación de audios de Montesinos, ex jefe de inteligencia de Alberto Fujimori, dando instrucciones por teléfono desde la cárcel de la base naval del Callao para comprar a tres magistrados de la junta.

La fiscalía y la Marina de Guerra abrieron investigaciones, pues Montesinos hizo llamadas a un militar retirado fujimorista desde un teléfono fijo del penal de la base, aunque solo tenía permiso para llamar a su pareja.

Los audios fueron divulgados el jueves por el ex legislador Fernando Olivera, el mismo que difundió el 14 de septiembre de 2000 un video que mostraba a Montesinos sobornando a un parlamentario opositor para que se uniera al oficialismo.

La tarde de ayer, miles de partidarios de Castillo y Fujimori salieron, por segunda semana consecutiva, a marchar en Lima en defensa de su voto pese a los llamados de las autoridades de evitar aglomeraciones por la pandemia.

En la plaza San Martín, Castillo dijo a sus seguidores: Queridos compatriotas, se acabaron las riñas. Llamo a la más amplia unidad al pueblo peruano. Hoy desde este momento no hay vencedores ni vencidos. Somos una sola familia. Se acabaron las diferencias, las desigualdades (...) No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie, eso es falso (...) somos democráticos .

En la manifestación de apoyo a Castillo, muchos lucían sombreros de ala ancha como usó el candidato en la campaña y otros portaban látigos, como usan los ronderos o policías civiles en las regiones andinas del país. Algunos bailaban danzas típicas.