▲ En imagen de 2004, cuando fue candidato a alcalde, el ex diputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios y su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro. Foto Ap

Todos los delitos están consignados en la ley 1055, aprobada recientemente por el Parlamento de mayoría oficialista y que se aplica para la criminalización de los opositores.

Entre los otros arrestados están otros cuatro precandidatos presidenciales: el ex diplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro (primo de Pedro y Cristiana), y el periodista Miguel Mora.

También figuran dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un ex dirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas, dos ex trabajadores de una ONG, un cronista deportivo, una ex diputada y un conductor, reportó Confidencial.

Pedro Joaquín es miembro de la derechista Alianza Ciudadanos por la Libertad, una de las agrupaciones acreditadas ante el tribunal electoral para las elecciones generales del 7 de noviembre, y según la presidenta de esta fracción, Kitty Monterrey, irá a la contienda con el candidato que quede disponible.

A menos de cinco meses de las votaciones, ante los arrestos la oposición aún no tiene un candidato claro. La inscripción de los contendientes será entre el 28 de julio y el 2 de agosto, según el calendario electoral. Ortega busca relegirse para un cuarto mandato.

Las detenciones han desatado fuertes protestas de varios países, entre ellos Estados Unidos, que puso en su lista negra de sanciones a varios funcionarios nicaragüenses, incluida la hija de Ortega. Entidades internacionales, como la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, se han sumado al rechazo de la represión.