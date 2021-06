▲ La actividad económica en los pequeños negocios va en aumento, pero la gente no se ha se ha sobrendeudado. Foto Luis Castillo

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 27 de junio de 2021, p. 21

La actividad económica en los pequeños negocios del país, un segmento atendido por microfinancieras, va en aumento, hecho que se refleja en una mayor demanda de créditos aunque en montos menores que antes de la pandemia, pues usuarios buscan no incurrir en sobrendeudamiento.

Incluso, dos de las principales entidades enfocadas a este tipo de créditos, reportaron en marzo el mayor monto de colocación para un mes desde que se tienen registros: Compartamos Banco, controlado por Gentera, y la financiera Tuiio, unidad de banco Santander.

“Después de los choques que se tuvieron en la demanda de crédito en noviembre y diciembre, en lo que va del año hay una gran cantidad de clientes que se están acercando a solicitar crédito… El dinamismo en la demanda ha sido muy bueno, marzo fue el de mayores desembolsos en un mes de toda nuestra historia, con más de 10 mil millones de pesos, con clientes nuevos pidiendo y viejos renovando”, dijo en entrevista Patricio Diez de Bonilla, director general de Compartamos Banco.

Los clientes no se han sobrendeudado, algo que nos sorprendió es que durante el primer trimestre de 2021 no tomaban el monto máximo de crédito que tenían autorizado. En noviembre y diciembre nos fue bien, pero en enero, con la segunda ola de Covid-19, las proyecciones no se cumplieron, pero solamente dos meses después, en marzo, batimos récord de colocación , apuntó, también en entrevista con este diario, Norma Castro, directora ejecutiva de inclusión financiera en Banco Santander México.

Los microcréditos son financiamientos que atienden por lo general al sector popular, los pequeños negocios de barrio o comunidades rurales, que no suelen ser clientes de las grandes instituciones de crédito.

Usualmente, tienen un lapso de cuatro meses de pago y se le provee a grupos de al menos cuatro personas, por montos que no suelen superar los 11 mil pesos. Se pagan de forma semanal, y al concluir, se puede tener acceso a otro financiamiento.

Créditos simultáneos

Sin embargo, en meses recientes se tiene registro que diversas microfinancieras, que a decir de Santander y Compartamos, en su mayoría son no reguladas, llegan a ofrecer dos o hasta tres créditos al mismo tiempo a las personas que hacen uso de este tipo de herramientas.