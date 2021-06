E

l otro día me visitó, por primera vez a esta casa, una escritora muy amiga mía, muy querida, muy admirada, que, si bien es cierto que se impresionó con la cantidad de diferentes tipos de carpetas de archivo que vio, en habitaciones y libreros específicos, la cantidad de cajas, el armario alto y ancho con repisas llenas de cuadernos, los fajos de hojas agrupados en revisteros, que cuando le comenté que conforman lo que yo llamo mis papeles , definió como locura que fueran papeles lo que ocupa tanto espacio, el esfuerzo y el trabajo implícitos en reunirlos, por más que éstos consistieran en lo que, para mí, es fundamental, el archivo personal de casi siete décadas de mi vida.

¿Para qué guardas tanto papel? , me preguntó; Yo nunca he guardado ninguno. Es más, cada tanto solicito un servicio determinado que recoge en mi casa los papeles que hubiera acumulado hasta el momento, y los recicla . Ante semejante acción quien se impresionó fui yo. Y más cuando confirmó que los papeles que periódicamente ella hace pulverizar, casi en su totalidad, igual que los míos, consisten en correspondencia y, en particular, en absolutamente todos los borradores y notas de cada uno de sus libros una vez publicados. No grité ni me arranqué el pelo ni apreté las mandíbulas ni los puños ni tampoco salí corriendo ante el tremendo zarandeo profundo que me causó la determinación, tan radical, de mi amiga. En lugar de desesperarme, pues a eso se encaminaba mi reacción, no sé cómo pero me controlé y, algunos minutos después de que mi amiga se había despedido, me senté a reflexionar.

Antes, es cierto, todavía durante la visita, traté de defender y justificar salvar del fuego por lo menos mis diarios, práctica (o locura ) que llevo más de seis décadas de seguir, diariamente.