a cercana conmemoración de los 500 años de la Caída de Tenochtitlan ha revivido un tema abordado por muchos historiadores. El significado de la participación de los pueblos tributarios de los mexicas en su derrota y en el triunfo de Hernán Cortés y sus huestes. El excelente libro de Pedro Salmerón de reciente publicación por el Fondo de Cultura Económica asesta un golpe demoledor a la idea difundida desde hace siglos de que Cortés y los españoles conquistaron México .

Con su libro, Salmerón le coloca una lápida a esta tesis. Y rechaza su implicaciones: la inferioridad de los pueblos mesoamericanos frente a la energía, altura de miras, capacidad organizativa, superioridad del armamento y de las supersticiones de los indígenas que habrían sucumbido a unas decenas de jinetes a caballo, unos centenares de ballesteros y menos de 2 mil españoles incorporados al ejército vencedor paulatinamente. Nada más falso, dice Salmerón. Los mexicas eran un pueblo guerrero que extendía sus dominios, para obtener tributos, personas para los sacrificios rituales y bienes de distinto tipo. El descontento con esta situación provocó la sublevación de los pueblos oprimidos que aprovechó el arribo de Cortés. Fueron ellos quienes proporcionaron las tropas, el sustento, las guías y los traductores, la mano de obra que construyó los bergantines que arrebataron a los mexicas el control de los lagos. Su rebelión y su alianza con los españoles provocó la destrucción de la civilización mexica. Después de este libro será muy difícil revivir el mito que nos contaron de la Conquista de México por los españoles.

Pero esto no concluye el debate sobre los acontecimientos de 1521. Abre otro panorama acerca de cómo interpretar la alianza de unos pueblos indígenas contra otros. Evidentemente es un problema complejo que afectará no sólo a los historiadores, sino que ha puesto en la mesa de la discusión para el amplio público, para los lectores del libro y para los innumerables interesados en la historia nacional. ¿Hicieron lo correcto los tlaxcaltecas y los otros pueblos en aliarse con Cortés? Para algunos no habrá duda: los pueblos indígenas oprimidos se aliaron contra su enemigo común, los mexicas, para acabar con el avasallamiento, la explotación y los sacrificios de su población a los dioses.