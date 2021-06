Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 26 de junio de 2021, p. 15

El juez tercero de distrito en materia de amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda, determinó que no se justificó la posibilidad de que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, pudiera fugarse y que cuenta con recursos para ello, como tampoco se acreditó que hubiera mentido respecto a su domicilio ni se fundamentó adecuadamente que se le decretara prisión preventiva, por lo que deberá realizarse una nueva audiencia en la que se analice si se le otorga libertad vigilada, de acuerdo con la resolución judicial.