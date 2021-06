Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 26 de junio de 2021, p. 9

El PRI llegará a la próxima legislatura en la Cámara de Diputados sin una de sus parlamentarias de mayor experiencia, Dulce María Sauri Riancho, quien decidió no participar en la contienda para repetir tres años más en San Lázaro porque, en su carácter de presidenta de ese órgano del Congreso estuvo a cargo del proceso de relección.

No podía ser árbitro y jugador , y precisó que no consideró que fuera aseado, políticamente hablando , ni correcto, que ella participara en un momento tan delicado en San Lázaro, en el cual por primera vez se realizó la elección consecutiva . Sobre todo, precisó, porque no hay un marco jurídico y tuvieron que llevar al cabo el proceso mediante acuerdos. “No podía llevar adelante la pretensión de contender de nuevo por una curul y ser, al mismo tiempo, presidenta de esa entidad del Poder Legislativo.

Sauri Riancho, que ha sido senadora y dirigente del PRI, comentó que los comicios parlamentarios tuvieron una prueba importante en la elección del pasado 6 de junio y me da mucho gusto que casi 70 por ciento de mis compañeras y compañeros de las distintas bancadas que optaron por la relección lo lograron .