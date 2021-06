Laura Poy y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 26 de junio de 2021, p. 6

El gobierno federal no hará ningún anuncio sobre la vacunación a otros grupos etarios hasta cumplir el compromiso con la población adulta del país, incluso tras el aval otorgado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la posible aplicación del biológico de Pfizer-BioNTech a menores a partir de los 12 años de edad.

No queremos anunciar nada si no cumplimos con el compromiso de que en octubre estén vacunados todos los mexicanos que lo deseen, mayores de 18 años, y luego vemos , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que lo primero es terminar con este plan para no estar creando compromisos y compromisos, porque los compromisos se cumplen .

En conferencia matutina ayer en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Baja California es la primera entidad con cobertura total de vacunación para su población adulta, al administrar un millón 247 mil 998 dosis del antígeno de Johnson & Johnson.

Subrayó que los seis municipios del estado fueron cubiertos. En Ensenada, indicó, se inmunizó a 137 mil 709 personas; en Tecate, a 50 mil 385; en Rosarito, a 84 mil 882, y en Mexicali, a 278 mil tres, mientras en Tijuana se inoculó a 644 mil 460 personas y en San Quintín a 52 mil 559.