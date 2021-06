Hasta anoche no había información oficial emitida por la Secretaría de Bienestar o la Presidencia de la República, aunque Torres viajó ayer con López Obrador a Mexicali.

Ambas instancias –la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo– serán fusionadas, anticipó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina, en respuesta a una pregunta sobre el tema en particular.

Dijo que estuvo muy contento en el encuentro en Palacio Nacional, el cual se prolongó varias horas.

Agregó que se reunirá con los cuatro gobernadores restantes (que ganaron también en los comicios del 6 de junio): con el gobernador de Tamaulipas (sic), el de Querétaro, la gobernadora de Chihuahua, quien ya solicitó audiencia, así como el próximo mandatario de San Luis Potosí.

Entonces, se va a llevar a cabo, considero, una transición tranquila, no ha habido problema poselectoral grave; hay protestas, pero todo se está canalizando a través del INE y del Tribunal Electoral , indicó.

En el caso de quienes provienen del movimiento que nos trajo a la Presidencia, añadió, la conducta es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, ese es el código de ética. Y ellos están en ese plan, en esa tesitura, tienen esa convicción, de modo que estoy bastante contento, tranquilo, satisfecho .

En otro tema, respecto a los recientes hechos de violencia en Reynosa, Tamaulipas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, confirmó la detención de cinco personas vinculadas al asesinato de civiles perpetrado el sábado anterior.