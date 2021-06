De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 26 de junio de 2021, p. 3

Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable , expresó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Deja un vacío imposible de llenar , porque no sólo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas .

Integrantes del gabinete, el presidente de la Suprema Corte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y legisladores, expresaron también su pesar y dolor por el fallecimiento de, definieron, uno de los grandes caricaturistas contemporáneos, de gran calidad artística y humana.

“Lamento mucho el fallecimiento del gran monero Antonio Helguera. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz, escribió el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

¡Qué tristeza! Se nos va uno de los caricaturistas más jóvenes y destacados de nuestra época contemporánea. Los cartones están de luto. Un fuerte abrazo a familiares y ami-gos del gran Helguera expresó en re-des sociales Olga Sánchez Cordero.

Adiós a mi amigo, mi compañero de muchas andanzas, de ideales. Compartimos grandes momentos. Te voy a extrañar mucho. Estoy con-tigo Alma! Un gran abrazo a los moneros. Adiós Toño, por siempre , resaltó a su vez Rosa Icela Rodríguez.

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, expresó: “Brillante, divertido, asertivo, crítico, siempre comprometido. Querido, querido Antonio Helguera, nos duele tu partida. A su familia cariños, igual que a [email protected] en La Jornada. Hasta siempre, querido Helguera”.