Elegí la caricatura porque no sabía hacer otra cosa. Desde chico fui mal estudiante y tuve calificaciones malas por hacer historieta todo el tiempo. En 1983 (a los 18 años) armé una carpetita de dibujos malísimos y fui al periódico El Día; me dieron trabajo no sé por qué y empecé a publicar en ese diario , contó el monero en 1996, cuando recibió el Premio Nacional de Periodismo y de Información, el cual, por cierto, dejó de otorgar el gobierno federal por acusaciones de espionaje a periodistas en el sexenio de Ernesto Zedillo.

▲ Su último cartón.

En 2002 recibió el Premio Nacional de Periodismo, esta vez organizado por una asociación civil, por su cartón ¿Qué ver y no ver? , donde critíca a los pederastas de la Iglesia católica.

Sus trazos certeros, que demostraban el gran amor que le tenía al dibujo, y la influencia de artistas como El Chango Cabral o Melesio Galván, se mezclaban con un ácido y puntilloso sentido crítico que Helguera reconocía era el elemento principal que daba sustento a su labor de caricaturista.

Si la caricatura no es crítica se vuelve propaganda. Y lamentablemente hoy es muy común descubrir en algunos periódicos caricaturistas acríticos o que incluso alaban a la gente en el poder. Eso para mí ni siquiera es caricatura, sino propaganda, que además pierde el sentido del humor , explicaba el monero.

En 2017 Helguera recibió el premio Homenaje de Caricatura La Catrina, que se entrega en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, desarrollado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Helguera fue coautor de los libros El sexenio me da risa y El sexenio ya no me da risa (Grijalbo, 1994 y 1995, respectivamente), con El Fisgón, así como El sexenio me da pena y El sexenio se me hace chiquito (Grijalbo, 2000 y 2003, respectivamente), con El Fisgón y Hernández.

El dibujante siempre reconoció que su visión de las cosas era bastante izquierdista y no me preocupa asumirlo ni que se note. Al contrario, busco que mis ideas se reflejen . Sin embargo, aclaraba que su postura como monero debía ser independiente de partidos y de grupos: no milito y nunca he militado en ningún partido y hago críticas a la misma izquierda. Cuando hago cartón político me gusta dibujar a los personajes tal y como son, con cara y nombre, para aludirlos directamente y responsabilizarlos. La caricatura en México siempre ha reflejado muy bien la circunstancia política .

Descanse en paz este hijo del averno, como se presentaba junto con sus compañeros de El Chamuco.