Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 26 de junio de 2021, p. 23

Buenos Aires. Una abrumadora guerra judicial y mediática se lleva a cabo contra el gobierno de Alberto Fernández, encabezada por los grandes medios de comunicación, la dirigencia de la derechista alianza Cambiemos (Juntos por el Cambio), además de numerosos jueces y fiscales.

Aliados de la pasada administración del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), varios de ellos nombrados sin cumplir con los requisitos legales, se dedicaron a crear causas, sin pruebas, para desestabilizar a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la nación.

Mediante dichas causas, en su mayoría basadas en informes publicados en medios de comunicación, como demuestran investigaciones recientes, se montó una guerra despiadada y se llevó a prisión ilegalmente a ex funcionarios, empresarios, dirigentes políticos y sociales, sin haber sido juzgados. Muchos de ellos (como la dirigente Milagro Sala, de la organización Tupac Amaru, y ocho compañeros suyos) siguen detenidos, víctimas de persecución política.

En horas recientes el presidente Fernández fue citado como ex jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner, junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para declarar como testigos en una causa que investiga una supuesta adjudicación ilegal de obra pública a la empresa Austral, del empresario Lázaro Baéz, víctima también de ilegalidades.