Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 26 de junio de 2021, p. 26

Cuernavaca, Mor., El Mando Coordinado que implementó en Morelos el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo no ha funcionado, pues la seguridad pública para la mayoría de los habitantes sigue en riesgo; no obstante, los municipios no se pueden salir de éste, pues se quedarían sin armas, ya que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) tiene la licencia de ésas en todo el estado, aseguró el edil de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán.

En entrevista, el munícipe, quien intentó relegirse en los pasados comicios abanderado por el PT, indicó que el mando operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital lo tiene la CES y por lo tanto es responsabilidad de esta dependencia y del gobierno estatal dar resultados positivos a la ciudadanía en ese ámbito.