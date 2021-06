Estratos. Por lo anterior resulta interesante la propuesta de Mora y Araujo (2007) para desagregar el conglomerado de estratos medios combinando las variables de empleo formal o por cuenta propia, y trabajo sindicalizado y no sindicalizado. De ahí surgirían cinco grandes segmentos: un estrato alto (cultura de la afluencia), un segmento medio compuesto de asalariados no sindicalizados (clase media competitiva), sindicalizados (cultura del sindicalismo activo), empleados por cuenta propia (clase media tradicional) y un estrato pobre inmerso en la cultura de la pobreza.

Cómo volverse clase media. El acceso al crédito al consumo jugó un papel importantísimo en este ensanchamiento de los estratos medios y en el advenimiento de una sociedad de bajo costo vinculada con el acceso a bienes de consumo duradero –televisores y lavadoras–, a una mayor conectividad –computadoras y celulares–, a paquetes recreativos –vacaciones y bienes culturales. La contraparte se expresa en niveles de endeudamiento que refuerzan la vulnerabilidad de estos sectores. Por ello resulta relevante el corolario que plantean Franco y Hopenhayn: Entre el entusiasmo de entrar, y el temor a caer, se columpia el imaginario de la clase media.

En el estudio México: país de pobres, no de clases medias. Un análisis de las clases medias entre 2000 y 2014, Graciela Teruel y sus colegas encuentran que México no es un país de clases medias, sino que sigue siendo mayoritariamente de pobres. Los niveles de vida adecuados para no ser pobre sólo se garantizan para 27.5% de la población mexicana. En este mismo panorama, la población en pobreza supera 2.3 veces a la considerada como clase media. Esta última, si bien es clasificada como no pobre, no deja de estar vinculada fuertemente con la situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, con el riesgo de caer en situación de pobreza o de carencias múltiples.

Seguiré con este tema en mi siguiente entrega.

http://gustavogordillo.blogspot.com/

Twitter: gusto47