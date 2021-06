Según el derecho internacional (ONU et al.), la población colonizada tiene todo el derecho a liberarse por todos los medios necesarios .

Apenas Tel Aviv comunicó su decisión de no cooperar con el tribunal ( bit.ly/3j5B2PW ), negando las acusaciones y tachando su investigación de criminal y antisemita (sic), y ya a mediados de mayo vino la otra escalada en Gaza , el eufemismo periodístico para el desproporcionado ataque a la población de este gueto palestino donde, como asegura Israel, no hay civiles .

l asunto es del tipo lo niego, pero no me puedo contener .

Desde hace años Ilán Pappé viene proponiendo ver lo que Israel hace en Gaza con sus sucesivas operaciones punitivas como una suerte del genocidio incremental (bit.ly/3wQsNLC, bit.ly/3vV7R4J).

No una erradicación directa de 2 millones de sus habitantes, sino una extendida en el tiempo campaña de exterminio poco a poco .

El proyecto colonial sionista, subraya Pappé, sólo podrá materializarse sin una significante porción de la población autóctona palestina.

La reciente escalada en Gaza con su saldo de muerte a cuentagotas ha sido otro paso hacia su realización.

El crimen del genocidio , uno por el que, entre otros, ha sido establecido el Tribunal Penal Internacional, es una de las más estrictas categorías del derecho internacional. Tal vez es tiempo de reformularla y/o ampliarla.

Las pulsiones de la muerte en el mundo contemporáneo, como lo demuestra Achille Mbembe con su concepto de necropolítica (véase: Necropolitcs, Duke University Press, 2019, pp. 213), van mutando y fluctuando.

Palestina y Gaza en particular son de hecho para él laboratorios de las nuevas estrategias del control y de la muerte por venir.

Unos a los que muchas de las categorías (legales, jurídicas) aún no están ajustadas.

¿Qué tal, por ejemplo, el familicidio?

En los recientes bombardeos de Gaza 15 familias palestinas enteras de todas las generaciones −padres, hijos, bebés, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos, etcétera− han sido erradicadas, cada una de un solo clic, por la fuerza aérea israelí.

En la escalada de 2014 las fuerzas israelíes borraron en Gaza a... 142 familias enteras. El pasado, presente y futuro de Palestina. De una vez.

Como apunta Amira Hass hay numerosas muestras que estos ataques −ayer y hoy− han sido premeditados y no han sido accidentes .

Las familias morían juntas, en sus casas, en el momento preciso cuando todos estaban adentro. No hubo ningún aviso previo, aunque la inteligencia israelí que cuenta con un detallado registro de la población de Gaza a veces −cuando quiere− avisa ( knock on the roof).

Cada uno ha sido minuciosamente planeado. Cada uno ha sido aprobado por la cadena de mando. Cada uno, finalmente, ha sido... avalado por los juristas militares (bit.ly/3wPFh6c).

Si la clásica figura arendtiana de un burócrata hecho parte integral −e irreflexiva− de un proceso de exterminación (véase: Eichmann en Jerusalén, 1963) viene en mente, es tal vez porque precisamente sea el caso.