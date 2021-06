Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 25 de junio de 2021, p. 13

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de la Ley de Hidrocarburos, debido a que no entregaron el número suficiente de firmas para respaldar su demanda.

El ministro Alberto Pérez Dayán, encargado de estudiar el caso, explicó que no pudieron acreditar que tenían el número necesario de legisladores, esto es, la tercera parte de los 128 miembros del Senado, que es el requisito constitucional para admitir a trámite este tipo de juicio constitucional.

Se requirió al senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong como representante de sus compañeros para este asunto, explicándole que en su demanda no aparecían las firmas de todos los promoventes, a lo que el legislador sólo respondió que solicitaba una revisión exhaustiva de la documentación, anexos y legajos recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte .