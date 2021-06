Y ahora, en política electoral, señaló, no les funcionó la campaña, por lo que les recomendó echarle ganas en la consulta de revocación de mandato, el próximo año; traer mejores publicistas y meterle más dinero al asunto y, de paso, que la embajada de Estados Unidos diga si va a seguir entregando recursos a grupos políticos opositores en México, disfrazados de asociación civil.

Acotó que el ciudadano de clase media no es fifí, sino aquel de mero arriba , de la oligarquía, con fortunas de más de 500 millones de dólares, que en la época revolucionaria festinó el asesinato de Madero y ahora discrimina a los indígenas, les dice nacos y critica al Presidente por optar por los pobres.

Aunque cercanos le han sugerido que ya no toque el tema, que no se meta con la clase media – como él mismo reveló–, volvió al punto. Advirtió sobre el fanatismo, conservadurismo y pensamiento fascista de este grupo, de rasgos clasistas, aspiracionistas y racistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que una clase media manipulada , no informada, fue la que permitió el fascismo de Hitler; el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, en Chile, y el asesinato de Francisco I. Madero, ordenado por Huerta.

De modo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción; no se tolera en lo que corresponde a las decisiones desde arriba, es pañuelito blanco, ya lo puedo decir , expresó al tiempo de sacar de la bolsa su pequeño lienzo y agitarlo por encima del atril.

Presentó una tabla elaborada por el Inegi sobre la percepción de corrupción, bastante satisfactoria para el gobierno federal , celebró.

En cuanto a los medios de comunicación, que denomina el hampa del periodismo , desmintió versiones publicadas ayer según las cuales su gobierno espía a columnistas.

A propósito de esa respuesta, dio por inaugurada la sección Quién es Quién en las Mentiras, el bloque de la mañanera en la que examinará semanalmente noticias falsas.

Subrayó que el objetivo no es exhibir a periodistas, sino las calumnias y la falta de ética; por tanto, añadió, no requiere brindar protección a quienes mencione, pues ellos seguirán viviendo de criticar a López Obrador, y enojándose porque ya no reciben cantidades estratosféricas del gobierno.

También rechazó el texto de una agencia de noticias que lo coloca como un presidente populista que acosa a los comunicadores.